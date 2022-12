Trêve écourtée, on rejouera début janvier

Mouais ! Selon le calendrier initial, la troisième tranche doit débuter les 11 et 12 février. Donc, reporter les matches de ces 17 et 18 décembre aux 4 et 5 février permettait donc de boucler la deuxième tranche avant d’entamer la troisième. Et, de plus, cela pose-t-il un véritable problème de finir la deuxième tranche alors que la troisième a commencé ? Cela s’est déjà produit à maintes reprises par le passé.

En attendant, cette modification au calendrier ne fait pas rire joueurs, bénévoles, staffs et arbitres. Avec cette réorganisation synonyme de trêve écourtée, les clubs doivent revoir tout leur programme de préparation. Ils n’auront pas le choix, il faudra au minimum reprendre le chemin des entraînements dès le lendemain du nouvel an, voire entre les fêtes.

"C’est aberrant comme décision, lâche le coach aischois Jérôme Patris. Mes joueurs ont surtout besoin de repos et de retrouver de la fraîcheur. Je les reverrai le 29 décembre puis les 3 et 5 janvier, tant pis, je ne vais pas tout chambouler ".

« Hallucinant »

Tibor Balog, le coach de Tamines est beaucoup plus remonté. "C’est toujours la même chose avec ces dirigeants qui n’y connaissent rien au foot ! À part recevoir l’argent des clubs, que fait la Fédération pour nous ? Rien. Pourquoi faire jouer début janvier, dans le froid, la boue, sans public plutôt qu’au printemps, dans de bonnes conditions ? On va tuer les terrains et les joueurs. Ils ont besoin de repos en famille et de penser à autre chose qu’au foot. Justifier cette décision hallucinante par les tranches, c’est encore plus dingue. Qu’on arrête avec ces conneries. Qu’on récompense les équipes les plus régulières tout au long d’un championnat."

Très énervé, le coach hongrois a revu son programme, contraint et forcé, et convoquera ses joueurs le 27 décembre. "On n’a pas le choix, si on veut préparer correctement le deuxième tour, ça passe par là. Mais j’espère vraiment qu’il neigera et qu’on ne jouera pas, ça leur fera les pieds (sic)…"

Loyers: 3 matchs en 6 jours ?

En provinciales, pour les équipes encore engagées en Coupe, cette réorganisation ne change pas fondamentalement la donne. Quoique. "C’est sûr qu’on devait être prêt pour le 8 janvier, confirme Jean-François Beguin, le coach de Loyers. Mais avec ce changement, ça voudrait dire qu’on jouerait trois fois en une semaine à la reprise avec Spy en championnat le dimanche, Meux en Coupe la semaine et au Condrusien le vendredi 13. Ça me paraît compliqué… " Loyers pourra demander pour décaler son match de Coupe, avec l’accord de l’adversaire.

En P2, le coach jambois "Boule" Fievet n’est guère perturbé. "En reprenant de toute façon le 27, cela ne change pas grand-chose pour nous. Les joueurs ont dix jours de congé avant de réattaquer. Avec seulement 17 points, janvier sera hyper important. On doit se préparer correctement."