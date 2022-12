Namur : des étudiants en art révèlent leur vision des droits humains

"V ivre ensemble à la fois libres, égaux.ales et différent.e.s ". Tel était le thème de l’exposition organisé par la section namuroise de la Ligue des droits humains au Centre culturel de Namur. Cet événement annuel invite des élèves des sections artistiques de l’IATA, ITC Félicien Rops, ISJ et l’EMAP à représenter graphiquement leur vision d’un monde solidaire. L’occasion de découvrir les talents d’artistes namurois en herbe, sensibilisés aux droits fondamentaux. Ces derniers ont réalisé une panoplie d’œuvres dans diverses disciplines: dessin, peinture, collage ou encore mode. On pointera un assemblage aléatoire de portraits fragmentés, réalisés au fusain par les élèves de l’EMAP, qui illustre toute la diversité de visages d’horizons multiples. Une approche graphique que les enseignants souhaitaient privilégier aux discours classiques d’un cours de morale. "Il s’agissait de créer une composition collective qui représente nos élèves et reflète de multiples identités, symboles de la richesse de notre société, résume Pierre Lefèbvre, professeur de dessin à l’EMAP. En mélangeant des morceaux de visages entre eux, ça permet au spectateur de les compléter et de leur proposer une création moins linéaire ou caricaturale."