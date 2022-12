A Namur, l'amitié franco-belge s'est pris quelques bleus

Mais quand il est question de foot, ces deux gaillards sont totalement bleus de la France. Ils s’apprêtent d’ailleurs à vivre leur deuxième finale en quatre ans.

"J’ai encore un vague souvenir de 1998, même si je n’avais que cinq ans. On était en vacances dans un camping à La Rochelle et je me souviens de ce monde, ces cris, ces couleurs !"

Vingt ans plus tard, la Coupe est à nouveau au rendez-vous mais entre-temps, il y a cette fameuse demi-finale fratricide du 10 juillet.

"Je servais au bar de l’Antitdote (dans la rue de Bruxelles) ", se souvient Robin. "J’ai même pas vu le but: j’étais en train de servir un mètre de bière." Ce soir-là, le Franco-belge porte la vareuse des Bleus. "Et ça n’a pas posé de problème dans le café, même après la défaite des Diables. Je connaissais tous les clients. Mais quand je suis sorti pour fumer ma cigarette, j’ai été interpellé plusieurs fois, de manière très agressive", détaille le plus Lillois des Namurois. "J’ai même failli me faire fracasser…"

David, lui, servait au comptoir de l’écran géant, à Jambes. "J’avais ma vareuse des Diables mais aussi mon écharpe des Bleus", glisse-t-il en bon binational. "A la fin du match, j’ai entendu des: Casse-toi avec ton écharpe. Mais je laisse ça comme ça, je me dis que ce n’est que du foot…"

« Je suis le mal-aimé »

En quatre ans, les plaies belges n’ont pas vraiment cicatrisé. "En temps normal, il n’y a pas de réaction désagréable quand on dit qu’on est Français. Mais dès que les tournois reprennent, là, ça devient beaucoup plus crispé", constate David Dannevoye. "Je suis sidéré de voir tout ce qu’on peut écrire sur Facebook. Même des connaissances proches se lâchent, disent qu’on a acheté la Coupe, qu’on ne mérite pas les victoires. Ça n’arrête pas… Au début, je répondais à ces commentaires, un peu avec humour. Mais aujourd’hui, je laisse filer."

Mercredi, pour la demi-finale contre le Maroc, les Français de Namur se sont donnés rendez-vous dans un café de la place d’Armes. Des Républicains qui se retrouvent chez le Prince, voilà qui peut faire sourire.

"On était une trentaine, avec le vin, les petites planchettes de saucissons et de fromages", sourient les bons vivants. "Il y avait aussi pas mal d’amis belges avec nous. Et puis, un gars a fait irruption, il était très agressif et a commencé à nous insulter. Il s’en est pris au jeu de la France et puis a embrayé en disant qu’on était une bande de cons d’avoir voté pour Macron. Ça a basculé sur la politique, ça n’avait plus aucun sens." Déjà bien imbibé, le gars s’est fait virer du bistrot. "Mais c’est vraiment une exception. C’est heureusement rare que ça dérape comme ça mais, si on gagne ce dimanche soir, pas sûr qu’on va défiler avec les drapeaux, à l’inverse de ce que peuvent faire les Italiens ou les Marocains récemment. C’est un peu dommage." Mais ce soir, David et Robin espèrent qu’ils auront d’autres chansons à interpréter que "Le Mai-laimé" de Cloclo. Ils lui préfèrent nettement le "I will survive" de Gloria Gaynor.