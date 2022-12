Namur : 1923-2023, les "Wallo" dans le 100

Cent ans. Un âge vénérable qui peut être toujours habité d’une furieuse envie de faire la fête. C’est aussi l’état d’esprit des Namurois qui vont en effet célébrer l’an prochain le centenaire de leurs "sacro-saintes" Fêtes de Wallonie. "Des festivités souvent imitées mais jamais égalées", souligne le bourgmestre, Maxime Prévot. "Oui, il y a eu des festivités plus anciennes pour célébrer la Wallonie à Liège et dans le Hainaut mais rapidement, ce sont les fêtes namuroises qui sont devenues les plus populaires", rappelle Floria Hennes, vice-présidente du CCW (Comité central des Fêtes de Wallonie) qui dévoile un coin du programme. "Le folklore, les traditions, c’est ce qui rend nos fêtes si particulières", rappelle le bourgmestre. Et cela se confirme quand on découvre les premières grandes lignes de ce programme du centenaire.