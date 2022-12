"En avril 2022, Louise Attaque a fêté les 25 ans de son premier album avec six concerts en une seule journée à l’Élysée-Montmartre, à Paris, commentent Les Solidarités. Le plaisir de retrouver la scène et le public était palpable. L’envie de remonter à nouveau sur le ring s’est rapidement fait sentir. Résultat: une toute nouvelle tournée de matchs à deux rounds qui fera mordre la poussière au temps qui passe et la sortie d’un nouvel album Planète Terre, probablement le meilleur album rock français de cette fin d’année."

Les Pass Solidaires seront en vente, en nombre limité, à partir du jeudi 15 décembre sur le site du festival.