« Des choses à corriger ? Les choix de Martinez contre le Maroc ! »

En résumé, en termes d’affluence, il y a eu les matchs des Belges et puis… tout le reste. "Et c’est vrai que mardi soir, pour Croatie-Argentine, il n’y avait qu’une quinzaine de personnes", a pu constater cet exposant. Mais ce dernier n’estime pourtant pas que le goût du vin chaud temploutois était totalement amer.

"Je trouve même que les organisateurs ont tout simplement manqué de chance", signale l’ambulant. "Des efforts suffisants ont été faits pour la pub. Et quand ça a tourné court pour les Diables, ils ont vraiment cherché des alternatives pour ramener du monde sur le site. Il y a eu des concerts, des soirées DJ’s, la venue de saint Nicolas pour les enfants…"

« De belles rencontres »

Parmi les exposants, tous ne sont cependant pas logés à la même enseigne. Certains ont réglé la location, d’autres ont reversé aux organisateurs une partie de leurs bénéfices. Le calcul final n’est donc pas identique.

"Mais ceux qui ont été assidus, qui ont continué à ouvrir tous les jours même quand l’affluence était moindre, je pense que ceux-là s’y sont retrouvés", continue cet exposant. "Évidemment, il ne faut pas compter ses heures… Mais avec moins de monde, cela permet aussi de discuter plus avec les clients. Et il y a eu de belles rencontres !"

La formule hybride entre marché de Noël et village de la Coupe du Monde en a peut-être désarçonné plus d’un.

Et s’il fallait corriger certaines choses ? "Si c’était à faire, je le referais", tranche sans hésitation l’ambulant. "On aurait peut-être pu améliorer la signalisation pour amener les participants vers le site. Pour certains, ce n’était pas assez clair. Mais la seule chose que je corrigerais si j’en avais la possibilité, ce serait les choix tactiques de Martinez contre le Maroc. Ça a tout changé." Et pour les Diables et pour le tiroir-caisse des organisateurs et des exposants qui se sont lancés dans cette aventure qui n’était pas gagnée d’avance.