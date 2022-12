Racketclub : Un projet de centre consacré au padel et au squash à Suarlée

En province de Namur, l’offre avoisinerait la trentaine de terrains. Elle peut encore considérablement augmenter pour répondre à la demande croissante. C’est bien l’intention de Philippe Prevost, Pablo Lebailly et Gauthier Van Parys, les trois entrepreneurs derrière " Racketclub ", un important projet de centre sportif indoor comprenant 6 terrains de padel, 6 terrains de squash, une salle multisports adaptée à la pratique handisport, une brasserie de 70 couverts ou encore une salle à vocation événementielle… Le tout doit se développer dans un vaste bâtiment de 3 200 mètres carrés équipé de 140 kW de panneaux photovoltaïques.

Décrit comme le plus grand club wallon indoor de padel et de squash, ce centre doit s’implanter à Suarlée, à l’intersection de la chaussée de Nivelles et de la rue de la Grotte. Une localisation enviable, à la fois accessible par les grands axes routiers tout proches ou en transports en commun depuis le centre de Namur, et à proximité des parcs d’activités économiques Écolys et Créalys. L’ambition de se positionner comme un lieu privilégié pour l’organisation d’événements d’entreprises est clairement affichée, tout comme la volonté de collaborer avec des clubs sportifs locaux auxquels la salle de sport polyvalente pourra être louée. "Nous avons également un projet d’école de jeunes de padel qui est déjà bien lancé", souligne Gauthier Van Parys.

1 million€ à lever

À ce stade, le projet est sur de bons rails. Les trois entrepreneurs disposent d’une option d’achat sur le terrain et le permis d’urbanisme a été accordé par la Ville de Namur en octobre dernier. Reste encore à assurer le financement des infrastructures.

Le montage repose sur trois piliers. D’une part, l’apport d’un million d’euros par la Sowalfin et Namur Invest, d’autre part, des crédits bancaires pour lesquels deux institutions ont marqué leur accord de principe et enfin 1 million d’euros en fonds propres. Pour récolter cette somme, un financement participatif a été lancé en novembre sur la plateforme Spreds. Celui-ci devait initialement se terminer dans les prochains jours, il sera prolongé pour une durée de trois mois. Près de 500 000 € ont d’ores et déjà été récoltés.

Notons que les investisseurs remplissant les conditions pourront bénéficier du Tax Shelter, offrant une réduction d’impôt équivalente à 45% du montant investi.

Une marque en devenir

Selon le calendrier projeté, les premières balles pourraient être échangées au Racketclub au plus tôt dès la fin de l’année 2023.

Et l’aventure pourrait bien ne pas s’arrêter là puisque l’ambition des trois entrepreneurs est de faire de Racketclub une marque consacrée aux sports de raquettes innovants, avec la création de nouveaux clubs tous les trois ans. "Nous avons déjà identifié une soixantaine de terrains possibles en Wallonie", indique Gauthier Van Parys.