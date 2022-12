C’est une mascotte, un symbole mais aussi… un plat traditionnel pour les gens du voyage.

Mais c’est aussi une coutume qui conduit cinq Famennois devant le tribunal correctionnel de Namur.

Le hérisson est en effet une espèce protégée. Il est donc interdit de le détenir et, encore plus, de le tuer pour le manger.

C’est pourtant bel et bien du hérisson qui a été servi, pour ce repas festif, au cœur de l’été 2020. Et certains convives ont même donné une visibilité plus grande encore à ce repas de tradition en prenant des photos et en les diffusant, avec une certaine fierté de perpétuer ainsi les traditions.

"La tradition, je trouve ça bon et ça apporte même une certaine richesse", précise d’emblée Stéphane Herbay, pour le procureur du roi. "Mais celle-ci est en totale opposition avec une législation qui est en place depuis des dizaines d’années."

Le hérisson est souvent présenté comme le plat du pauvre. "Les gens du voyage démontrent ainsi qu’ils peuvent toujours se débrouiller et même quand il n’y a rien à manger, ils parviennent toujours à trouver quelque chose dans la nature", relève Me Jacqmin, l’avocat d’un des prévenus.

"Ici, ce n’est pas du tout le plat du pauvre", considère l’accusation. On n’est pas chez les crève-la-faim. "Non, c’est quelque chose de revendiqué. C’est un mode de fonctionnement et ils n’y renoncent pas", estime le substitut Stéphane Herbay. "C’est un comportement ancré et pourtant cela doit cesser", continue le parquet qui réclame une peine de deux mois de prison "pour marquer le coup".

Comme la dinde de Noël

"La tradition et la coutume, ce sont aussi les premières sources du droit", rappelle Me Jacques Mathieu, l’avocat du premier prévenu. Et le défenseur de souligner que, dans certaines régions de France, la tauromachie est encore tolérée même si elle peut apparaître en parfaite contradiction avec les législations sur le bien-être animal.

Pour l’avocat, le hérisson des gens du voyage, c’est un peu l’agneau pascal des catholiques, le mouton sacrifié des musulmans, la dinde de Noël ou du thanksgiving américain.

"Les traditions doivent aussi évaluer avec les valeurs de l’époque", intervient le juge Thomas Henrion. "Personne ne peut accepter la lapidation des femmes." Me Mathieu estime cette comparaison totalement inadéquate. "Il n’est pas question de tradition pour la lapidation. C’est simplement de la barbarie… Ici, ce n’est pas du tout la même chose."

La défense sollicite une peine d’amende réduite au minimum, voire une peine de travail si celle-ci peut éviter aux prévenus deux mois de prison.

Entre les traditions à préserver et les espèces à protéger, le juge devra trouver le délicat équilibre dans son prononcé, le 16 janvier.