Cartes jaunes: Espeel, Dheur, Kaida, Valcke.

Buts: Lwangi (0-1, 30e), Bacanamwo (1-1, 49e), Olojede (1-2, 67e ; 2-3, 90e+4), Elatlassi (2-2, 90e).

SOLIÈRES: Bairamjan, Bartholome, Espeel (80e Elatlassi), Verbist, Bacanamwo, Vancoppenolle, Monin, Suray, Hanrez (32e Arénate), Ndeon, Crahay.

NAMUR: Prévot, Eloy, Largo (80e Largo), Lwangi (75e Erdogan), Detienne, Valcke, Rosmolen, Ghaddari, Toussaint, Dheur, Degryse (46e Olojede).

Ce lundi matin, les Soliérois se lèveront avec la tête des mauvais jours. Il faut dire que les Hutois ont cru tenir le partage face à des Namurois qui ont manqué de jugeote à la finition. Si la victoire des troupes de Cédric Fauré n’est pas illogique, Solière aurait mérité ce petit point pour son abnégation.

La première grosse occasion arrive au quart d’heure quand Rosmolen se retrouve en face-à-face avec Diego Bairamjan. L’attaquant namurois préfère distiller la passe à Lwangi… qui se retrouve hors-jeu. En face, Solières, qui peut toujours compter sur son gardien Crahay… en pointe, essaye d’inquiéter Prévot à plusieurs reprises. Les Namurois accentuent la pression peu avant la demi-heure et on sent les Soliérois à la traîne défensivement. Ndéon provoquera d’ailleurs une faute grossière sur Lwangi dans le petit rectangle. L’avant namurois ouvre le score sur penalty (0-1).

La pause aura le don de réveiller les ardeurs des visités. Moins de quatre minutes après la pause, Bacanamwo égalise et redonne confiance à tout Solières.

Olojede, changement gagnant

Monté au jeu à la pause, Olojede se mettra en évidence à la 67e sur une belle action collective. Bairamajan est obligé de se retourner pour la deuxième fois. Pourtant, Solières ne lâche pas. Si les Namurois passent par deux fois proches du 1-3, avec un poteau d’Erdogan dans le dernier quart d’heure, les hommes de Pascal Bairamjan vont revenir au score grâce à un superbe solo d’Elatlassi. Alors que tout Solières s’attend à engranger un point, il n’en sera finalement rien. Dans les ultimes secondes de la partie, Olojede doublera la mise pour offrir une victoire importante aux Namurois. Une victoire hélas une nouvelle fois silencieuse. Côté namurois, on refuse toujours depuis plusieurs semaines de parler à la presse… écrite. "Mais pas à la télévision, précisait à la pause, le président namurois. Je ne ferai pas plus de commentaire à ce sujet. La situation est comme ça, point." Du côté de Solières, Pascal Bairamjan a aussi préféré garder le silence…