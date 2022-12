Sa mère lui refuse 50 €, il lui crève un œil

La nuit du 13 au 14 février 2022, Daniel (prénom d’emprunt), 43 ans et polytoxicomane, voulait soutirer 50 € à sa mère. Ce jour-là, elle avait décidé d’être ferme et de dire non. La réponse de son fils ? Un déferlement de violence et de coups au visage. Une scène qui s’est terminée de façon horrible: Daniel lui a enfoncé un pouce dans l’œil, crevant celui-ci. Il a ensuite pris la fuite, la laissant dans "un état épouvantable", préférant aller boire des canettes de bière. Ce n’est que 12 heures plus tard qu’il est revenu dans l’habitation, visiblement convaincu qu’il avait tué sa victime. Il a alors appelé les secours, mais a refusé de prodiguer les premiers soins, déclarant qu’elle avait été agressée par une personne inconnue. Interrogé par la police, celui qui a déjà été condamné à trois ans de prison pour vol avec violence, a finalement reconnu avoir porté deux coups de poing à la victime.