Namur: au 18e siècle, les échasseurs en voyaient de toutes les couleurs (vidéo)

Les autorités veulent éviter de nouveaux débordements et corsètent la pratique de l’échasse. La société archéologique de Namur fraîchement constituée (elle a été créée en 1845) n’apprécie guère cette édulcoration d’un patrimoine ancestral viscéral, populaire et parfois violent. "Un appel aux dons est lancé pour constituer une collection d’objets et de tableaux anciens pour sauvegarder l’histoire de l’échasse à Namur", développe Aurore Carlier, la conservatrice des collections. C’est ainsi qu’une paire d’échasses mais aussi trois tableaux du 18e siècle sont confiés à la société archéologique.

De l’orange, du vert…

Le temps a fait son œuvre et une restauration s’imposait. "Avec la candidature Unesco, il était également important de restaurer et mettre en avant le patrimoine lié à l’échasse, à travers les siècles", poursuit Aurore Carlier. En 2017, on décide donc de restaurer la paire d’échasses et les trois tableaux. "La restauration en elle-même ne prendra qu’un an mais il a aussi fallu le temps de lever les fonds nécessaires." En l’occurrence, un montant de 22 500 €.

Pour la renaissance des échasses, la paire a été confiée à la Namuroise Fanny Cayron. "On n’a pas défini la nature du bois mais il est très dense. D’ailleurs, ces échasses sont plus lourdes que les actuelles", commente encore la conservatrice. Autre différence: les anciennes présentent aussi un arceau à main, en osier. "Probablement que les jouteurs s’en servaient pour manier les échasses avec plus d’agilité", continue-t-on à la société archéologique de Namur.

Initialement, on a pensé que cette paire, avec ses couleurs jaune et noir, avaient appartenu à un Mélan. "Mais on a pu dégager trois couches de couleurs où l’on trouve aussi bien du beige, que de l’orange et du vert…" Au 18e siècle, l’univers des échasseurs ne se déclinait pas uniquement en rouge et blanc ou en jaune et noir. Pour revenir en grâce et durer à travers les âges, ne faut-il pas de temps en temps s’inspirer du caméléon ?

Au pied des remparts, cinq "Landais" et un petit Namurois

Chez les « cousins » landais, les échasses sont fixées aux mollets.

Une peinture n’est pas une photo et un artiste n’a heureusement jamais l’obligation morale d’être le docile serviteur de la réalité.

Aussi quand on jette un œil sur cette huile datée de 1756, l’une des toiles restaurées, on s’amuse à épingler quelques détails… surprenants.

Ce tableau, offert par la famille namuroise Del Marmol, est une fantaisie, une scène galante qui offre un panorama de Namur. Les échasseurs y jouent plutôt des seconds rôles en arrière-plan. "On découvre aussi, à l’arrière, un château qui ne correspond historiquement à rien", sourit Jean-François Pacco, pour la société archéologique de Namur. Mais là n’est pas l’essentiel.

On se concentre donc sur nos six échasseurs dont cinq ont plutôt pris les allures et adopté les techniques des échassiers landais. "Les échasses landaises sont fixées aux mollets", rappelle à propos Aurore Carlier, la conservatrice.

Au pied des remparts, on voit clairement que ces échasseurs sont bel et bien des jouteurs. Il y a combat. "Ils se provoquent avec des bâtons", souligne la conservatrice. La réalité d’un combat est bien présente.

"Et puis, cela permet aussi de rappeler l’origine du déplacement en échasse dans ce coin de la région namuroise", rappelle Jean-François Pacco. "Namur est une ville portuaire fluviale qui est soumise aux crues. Et cela permet ainsi aux locaux de se déplacer dans ces différentes zones en gardant les pieds au sec." Et ça, ce n’est pas une fantaisie.

La Ville leur paye à boire

Charles Quint, Louis XIV, le tsar Pierre le Grand… Les échasseurs ont combattu devant les grands de ce monde, en visite officielle à Namur. "Et on découvre que la Ville, à certains moments, prenait soin d’eux en offrant les cocardes, les rubans mais aussi les tonnes, ou tonneaux de bière, une fois le combat terminé", rappelle Aurore Carlier.

Le tableau "Joute d’échasses" décrit l’une des prestigieuses joutes, du début du 18e siècle. On y prend conscience aussi de la violence des combats, avec ces nombreux blessés et ce jouteur évacué en brancard. Les risques du métier.

Appel aux dons: il faut 4000€ pour y voir plus clair

Sur ce tableau de 1720, on perçoit le côté chaotique d’une joute qui pouvait rassembler 600 échasseurs.

Quel bazar ! Tel pourrait être le cri du cœur à la vue de "Fête au Marché Saint-Remy", une huile sur toile datée aux alentours de 1720. Une foule compacte, dense et que l’on devine joyeusement paillarde se presse sur cette place, au cœur de Namur. "On est sur place Saint-Remy, grosso modo à hauteur de l’actuelle place d’Armes. Et on voit d’ailleurs très bien le Beffroi en arrière-fond", situe Aurore Carlier, pour la société archéologique de Namur. Rapidement, on comprend que cette grande fête populaire est aussi directement liée à un combat d’échasses. "Tout autour, on découvre même des militaires qui semblent assurer le maintien de l’ordre", développe encore la conservatrice.

À y regarder d’un peu plus près, les jouteurs n’arborent pas exclusivement les couleurs rouge et blanc des Avresses, ceux de l’extérieur de la ville ou noir et rouge des Mélans, ceux de l’intra muros. "On distingue en effet des échasseurs vêtus de bleu", épingle Aurore Carlier. "Ils représentent assurément le groupe des bateliers." On sait en effet qu’il y a les deux grandes compagnies mais qui comportent plusieurs brigades. Et celles-ci sont le plus souvent liées à une profession, une corporation. "Il y a la brigade de la plume, avec les avocats, celle de l’ours…"

Ces tableaux, aujourd’hui très assombris par l’écoulement du temps, mérite bien une belle restauration. "Certains détails qu’on ne peut apercevoir aujourd’hui pourraient nous en apprendre bien plus sur la pratique de l’échasse à cette période", insiste Aurore Carlier. "Il faudrait 4 000 €", évalue la conservatrice. Et c’est là qu’entre dans le combat le fonds des amis de la SAN (société archéologique de Namur) qui assure des levées de fonds et trouve des solutions de financement pour la sauvegarde du patrimoine namurois. Et les dons de plus de quarante euros sont fiscalement déductibles.

Quand on voit les milliers de Namurois et d’amis de l’échasse qui se réunissent sur la place Saint-Aubain le dimanche des Fêtes de Wallonie, on se dit que cette somme-là sera rapidement trouvée. Un petit prix pour découvrir, qui sait, de grands secrets.