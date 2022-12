Fusillade à Jambes: jusqu’à dix ans de prison

Le dossier a débuté par une enquête menée au sujet de Guinéens vendant de la cocaïne en région namuroise, en 2021. Ceux-ci ont rapidement tissé des liens avec un réseau Albanais actif au même endroit. L’actif illicite engrangé par ce trafic entre le 1er décembre 2019 et le 25 mars 2021 avoisinerait les 876 000 euros, selon les enquêteurs.

Deux règlements de compte entre les acteurs albanais de ce trafic ont eu lieu en janvier 2021, entraînant des arrestations et des perquisitions dans le cadre de l’enquête menée sur le trafic de cocaïne. Le prévenu d’origine albanaise, à la tête du trafic de cocaïne, a été victime d’un vol avec violence le 21 janvier 2021. Menacé avec une arme, il a été attaché, 1500€ et 80 grammes de cocaïne lui ont été dérobés. Une somme de 10 000 € lui a été extorquée.

Une dizaine de coups de feu échangés

En vue de représailles, ce dernier et deux complices se sont rendus chez l’auteur du vol avec violence et de l’extorsion, le 29 janvier. Deux des protagonistes étant armés, une dizaine de coups de feu ont été échangés, au croisement des avenues Jean Materne et Gouverneur Bovesse. Un des tireurs et deux véhicules ont été touchés par des balles. L’auteur de la tentative d’assassinat commise le 29 janvier 2021 et celui qui l’accompagnait ont été condamnés à 10 ans de prison. Le troisième participant à cette expédition punitive écope de 5 ans de prison.

L’auteur du vol avec violence et de l’extorsion, également accusé d’une tentative de meurtre dont il est acquitté, ainsi que sa complice sont condamnés à une peine de 5 ans de prison assortie d’un sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée.

Deux prévenus concernés par les préventions de vente de stupéfiants écopent de deux ans de prison et de 1000€ d’amende. Des peines de travail et des peines complémentaires à des sanctions existantes ont également été prononcées.