PointCulture à Namur: tout n’est pas mis au bac

"On organise une dernière soirée avec nos amis du Delta, le jeudi 15, mais ce ne sera pas un enterrement", insiste Stéphane Martin, le dernier chef de service. "Il y a des compétences humaines, une magnifique collection à faire vivre et encore beaucoup de projets à mener."

Pour la Wallonie et Bruxelles, un nouveau contrat-programme a été signé, avec une subvention annuelle de quatre millions€. Mais les comptoirs et les bacs vont concrètement disparaître du paysage namurois. "Il sera toujours possible de commander en ligne les vinyles, CD’s, DVD’s, jeux vidéos… Et tout cela sera disponible moins d’une semaine plus tard dans l’une des vingt bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à travers la province de Namur", insiste-t-on chez Point Culture. "C’est aussi une forme de décentralisation, comme on a pu le faire une époque avec les Bibliobus."

En appui pas, à la place de…

Mais à côté de cette transition semi-digitale, les missions essentielles de "médiation" seront maintenues. Mais sous d’autres formes.

"Le but est de venir en appui des bibliothécaires pour les aider à faire vivre les collections", continue Stéphane Martin qui jouera aussi ce rôle de passeur à travers la province de Namur. "Lors de la semaine du documentaire, par exemple, on peut venir en appui pour la sélection des films, la gestion des contrats et des droits…", détaille le médiateur culturel.

Les contours de toute l’action ne sont pas encore dessinés mais l’inspiration pourrait aussi venir de ce qui se fait en France. "Antipode, à Rennes, c’est un pôle culturel", décrit Stéphane Martin. "On y retrouve la bibliothèque mais aussi des équipements pour qu’un enfant de trois ans puisse s’initier à la musique, qu’ils suivent les cours à l’académie, des studios pour enregistrer, une salle pour les concerts… L’heure est à ce genre de collaborations." Pour que la culture ne connaisse jamais de point final.

Closing Party du Point Culture de Namur, le jeudi 15 décembre, dès 20 h, au Delta. C’est gratuit mais il vaut mieux réserver. Infos sur pointculture.be