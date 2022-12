Actions de sécurisation à Namur: huit arrestations

Ville et police de Namur veulent donc reprendre le contrôle du terrain, via notamment une série d’actions policières visibles et efficaces.

Les autorités viennent ainsi de dresser un premier bilan des opérations menées tout au long du mois de novembre.

Sans trop de surprise, l’attention a principalement été portée sur le haut de ville, du côté du quartier de la gare, de la rue Godefroid…

Une centaine de policiers ont ainsi pris part à ces opérations, principalement les agents de la police locale, mais aussi des renforts venus du fédéral, de la police des chemins de fer ou encore d’un représentant de l’office des étrangers, surtout pour les questions de séjours irréguliers sur le territoire belge.

Les thématiques ciblées: la vente et la détention de stupéfiants, la mendicité agressive, des rassemblements qui troublent l’ordre public mais aussi la consommation d’alcool en pleine rue.

En tout, 79 personnes mais aussi 12 véhicules ont été contrôlés. Et cela a donné lieu à huit arrestations, pour deal de stups, séjour irrégulier…

Aussi les restos, bistrots et carwashes

La lutte contre le trafic de drogues est aussi menée de manière plus "profonde". Ces enquêtes doivent permettre de neutraliser les "petites mains" qui dealent sur le terrain et créent ainsi un sentiment d’insécurité au sein de la population locale, mais aussi les dirigeants de ces réseaux criminels. Cinq dossiers judiciaires distincts ont été ouverts, débouchant aussi sur six mandats d’arrêt.

D’autres actions particulières ont également été menées par la police locale namuroise, toujours durant le mois écoulé. Elles ciblaient plus particulièrement les cafés et restos pour le respect de la législation dans l’Horeca, mais aussi les établissements de lavage des véhicules. Dix-huit personnes ont été contrôlées, deux ont été privées de liberté.

La police rappelle également que, depuis le lancement du marché de Noël dans le centre, le 25 novembre, des patrouilles quotidiennes de quatre à six agents permettent d’assurer la sécurité bien nécessaire à ce genre de festivités. Un bilan qui sonne aussi comme une réaction face aux récents événements tragiques qui ont secoué le centre-ville.