Une première à Jambes: un ascenseur à voitures et des pompes à chaleur individuelles

L’originalité de ce projet ne réside pas dans ce calembour, mais dans l’approche durable qui a motivé le promoteur, Denis Ruyssen. "50 à 75 pourcent de l’énergie nécessaire à chaque appartement sera autoproduite par les futurs occupants, précise ce dernier, un pourcentage qui oscille en fonction de la consommation, variable d’un occupant à l’autre."

Chaque appartement bénéficie de panneaux photovoltaïques, une pratique désormais courante, mais également d’une pompe à chaleur. Une première dans le Namurois. "En Flandre, les pompes à chaleur sont obligatoires pour toute nouvelles maison unifamiliale. On suit cette logique, mais on va plus loin, en intégrant des pompes à chaleur individuelles dans un projet de résidence."

Ce système de production d’énergie verte est souvent délaissé dans les dessins de construction d’immeubles à appartements. Et ce, pour des raisons techniques et esthétiques. "Personne ne veut une unité extérieure sur son balcon. Il faut donc se rabattre sur le toit, à condition qu’il ne soit pas trop loin de la pompe à chaleur. Car les liquides frigogènes nécessaires à son fonctionnement sont moins efficaces si les distances sont importantes" détaille le promoteur. Les espaces communs seront aussi alimentés par des panneaux photovoltaïques. Pour les éclairages, bien sûr, mais aussi les bornes de recharge nécessaires à des vélos électriques.

Parking automatisé

Autre curiosité de la future résidence Brassens, un ascenseur à voitures. À défaut d’espaces extérieurs et d’un rayon de braquage suffisant, le promoteur a fait le choix d’un parking automatisé. Il s’agit en réalité d’un ensemble de plateaux mobiles, verticalement et horizontalement, et télécommandés. "C’est aussi de l’optimisation spatiale, car un parking automatisé permet de stocker plus de véhicules qu’un parking classique."

La performance énergétique, la situation au centre de Jambes et la modernité ont également un prix. Les neuf appartements, de 65 à 95 m2, oscillent aux alentours de 3 500 euros du mètre carré. Un tarif premium qui rencontre une demande du marché, avec des investisseurs et usagers de plus en plus attirés par des appartements exempts d’énergie fossile. "Nous n’avons pas attendu la guerre en Ukraine pour tendre vers des appartements neutres sur le plan carbone. Ce n’est qu’un effet d’aubaine, car ce projet était déjà couché sur papier" assure le promoteur.

Près de la moitié des appartements ont déjà été vendus. Alors que le premier coup de pelle est prévu pour le printemps 2023.