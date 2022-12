Ecrivain et acteur de théâtre britannique, Ray Cooney compte au nombre de ces auteurs dont la réputation n’est plus à faire depuis longtemps. Traduites et jouées dans plus de quarante pays, ses comédies sont le gage d’un succès garanti pour les compagnies qui les montent, mais également d’un agréable moment théâtral pour le public. Ce n’est donc pas pour rien que le Cercle royal dramatique Les Dix a décidé de monter une des œuvres emblématiques de celui que d’aucuns ont surnommé le "Feydeau anglais".