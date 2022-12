Namur : elle avait frappé l'infirmière des urgences

Quand Aurore est admise aux urgences, ce jour de 2019, elle est réellement dans un état second. Inquiétant même. " Elle était fortement alcoolisée ", rappelle Barbara Marganne, pour le procureur du roi. La patiente est agitée et fait comprendre qu’elle veut quitter l’hôpital. Mais vu son état, sa dangerosité, l’équipe médicale décide de la garder. On évoque même une mesure de mise en observation. Et ça ne plaît guère à Aurore qui commence alors à se déchaîner. " Ce sont d’abord des insultes et puis elle porte un coup de poing à la tempe de l’infirmière ", continue la représentante du ministère public qui requiert une peine de deux ans de prison, sans s’opposer à une mesure de sursis.