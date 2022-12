Namur : 100 minutes de pur bonheur au théâtre Jardin Passion

Situation kafkaïenne s’il en est. Qu’écrire donc ? Si ce n’est qu’il s’agit d’une véritable ode à la vie, dans ce qu’elle a de plus beau, et à la fête dans ce qu’elle recèle de convivialité et d’enchantement.

Bon, c’est déjà ça ! Mais, reconnaissons-le, c’est quand même un peu mince comme un sandwich mou qu’on achèterait dans un restoroute. À ce propos, le titre de ce spectacle fait précisément référence aux sandwichs mous et, plus particulièrement, au "Jour où on mangera des sandwichs mous".

Entre fiction et réalité

En faisant un petit effort, on peut aisément imaginer une situation dans laquelle nous serions amenés à manger ces sacrés sandwichs mous. Comme dans la foulée d’un enterrement, par exemple. Pas très marrant évidemment, mais incontournable lorsqu’on se retrouve pour évoquer la personne disparue, se rappeler des bons moments vécus ensemble, des fêtes qui rassemblaient la famille et les amis, ces agapes dans lesquelles on buvait, chantait et riait.

La vie n’est-elle pas une fête d’ailleurs ? Et, qui sait, la mort aussi. Bref, "Le jour où on mangera des sandwichs mous", c’est un spectacle dans lequel il est question de vie, de fête, mais aussi d’amour, de bonheur, d’instants emplis d’émotions partagées. Entre fiction et réalité, cette création collective, surprenante, perturbante, voire délirante, a longtemps été imaginée, comme le soulignent les responsables de Jardin Passion, dans la tête et dans le cœur des comédiens pendant le confinement. Période durant laquelle d’aucuns se sont posé beaucoup de questions sur le sens de l’existence, sur ce qu’ils en attendaient, sur ce qui est essentiel ou complètement accessoire…

De quoi avons-nous vraiment besoin finalement ? Telle est la vraie question à laquelle Geoffrey Seron, Marie-Noëlle Hébrant, Maud Lefebvre, Sébastien Hébrant et Pierre Poucet s’efforcent de répondre en quelque cent minutes de pur bonheur.