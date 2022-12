Trafic de cocaïne et héroïne à Namur: 4 ans requis

À la suite de ce flagrant délit, la chambre d’hôtel dans laquelle le prévenu résidait a été perquisitionnée. "On y a retrouvé 50g d’héroïne et des factures d’un autre hôtel où monsieur a logé ailleurs quelques jours plus tôt. Dans cette autre chambre, on a retrouvé du cannabis et de l’argent", poursuit le parquet de Namur.

Le prévenu faisait partie d’une filière hollandaise. "Il explique qu’il y avait un numéro central et plusieurs vendeurs. Il recevait de la marchandise déjà emballée et devait remettre l’argent engrangé. Il y avait une répartition des rôles. Il faisait partie d’un groupe structuré et apte à agir au moment propice."

La défense plaide le sursis simple. Jugement le 22 décembre.