Namur: une multitude de vols pour acheter de la drogue

Un habitant de Daussoulx a commis une multitude de vols qualifiés et à l’étalage, en 2021 à Namur. On lui reproche également un vol avec violence d’un gsm commis rue Godefroid. "La victime était assise sur un banc lorsqu’elle a été saisie par le bras et emmenée dans un recoin. L’individu l’a saisie par le cou et lui a volé son gsm. Il a ensuite pris la fuite rue des Croisiers. La victime a pu donner une description précise du voleur et de sa tenue vestimentaire", précise le ministère public.