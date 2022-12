Namur : le kitsch au cœur d’une exposition récofortante

Rendez-vous tout d’abord avec Vanessa Morhrardt et Fabian De Backer. C’est à eux deux qu’a été confiée la collecte des beaux objets, dans le cadre de l’expo éponyme qui se tiendra du 19 au 22 décembre à l’amphithéâtre et dans le hall du théâtre. Ces enfants de collectionneurs, collectionneurs eux-mêmes et élevés dans des quartiers populaires, ont cette fibre qui les lie immanquablement à ces objets de préférence amassés dans une vitrine, sur un pan de mur ou une tablette de cheminée.

"Depuis mai, notre mission a été de faire les brocantes avec l’avantage d’avoir un budget, explique Fabian. Et surtout de se mettre d’accord." La base ? Ce mélange (parfois indéfinissable) entre ces souvenirs qui ont décoré l’enfance et la maison familiale et cette touche de kitsch. Vierges en plastique remplies d’eau bénite, Pierrot lunaire, chats, gavroches (très côtés pour l’heure) cohabitent avec les souvenirs hispanisants et les canevas.

Heure de gloire du kitsch

Parfois traités de moches et de ringards, ces objets vont connaître leur heure de gloire. Exposés sur un présentoir, mis en valeur, revisités voire colorisés, certains peuvent revendiquer les cimaises d’une galerie d’art contemporain tandis que d’autres préféreront l’intimité d’un cabinet de curiosités. Dans cette exposition, le visiteur a même droit aux témoignages de passionnés, détenteurs d’un savoir surprenant.

Surprenant à l’image de ce qui peut motiver à acquérir ou à garder ce genre d’objets qui n’a souvent de valeur qu’aux yeux de son propriétaire. "C’est un peu une manière d’amasser des choses, de les posséder. A défaut d’avoir de l’argent", commente Vanessa. Une richesse palpable par le bonheur qu’il peut procurer.

En regardant certains de ces objets, il est difficile de ne pas faire remonter à la surface un visage, un moment de sa vie. "Notre satisfaction ultime, c’est de voir repartir les visiteurs avec des souvenirs d’enfance et d’adolescence", confie Fabian De Backer. Un simple coup d’œil aux objets susceptibles de faire partie de l’expo permet de dire que le kitsch risque de remplir sa mission de réservoirs aux souvenirs, de mémoires émotionnelles.

Don et donnerie au Centre culturel de Namur, 18, Traverse des Muses, à Namur.

Le 22 décembre (date supplémentaire), spectacle à 19 h. Expo du 19 au 22 décembre, de 14 à 18 h. 081 25 61 61