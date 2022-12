Namur: 10 pacsons de cannabis cachés dans le slip

Le premier prévenu nie tout acte de vente. "Je consommais, beaucoup même, environ 900 euros par mois mais je ne vendais pas. Je consommais au moins pour 30 € par jour. Ma maman me donnait de l’argent, entre 500 et 1000 € par mois, j’achetais par parquets de 50 ou 100 grammes. Elle se doutait ce que je faisais de l’argent mais m’en donnait quand même." 71,3 grammes ont été découverts dans son kot lors d’une perquisition.

Le second estime pour sa part que la période de vente qui le concerne n’a pas duré 8, mais bien 3 mois. Il reconnaît avoir vendu de petites quantités car il avait besoin d’argent. Les policiers ont retrouvé 236 grammes à son domicile. Il nie l’existence d’une association de malfaiteurs.

Le substitut Seminara explique: "L’affaire a débuté le 1er août 2019. Un mineur né en 2002 a été contrôlé par la police. 10 pacsons de cannabis ont été retrouvés dans son slip. Il a expliqué qu’il était consommateur, d’environ 12 à 25 grammes par jour et qu’il vendait pour des autres, de jeunes majeurs, depuis mi-juin 2019. Il était en fait un des sous-dealers." Pour le substitut namurois, au vu de cette hiérarchie, du fait que certains véhiculaient d’autres, la prévention d’association de malfaiteurs est établie. Les plus jeunes en recherche de liquidités vendaient pour pouvoir acheter des stupéfiants. "Lors de perquisitions, tout le matériel nécessaire au trafic a été retrouvé: balances de précisions, effriteuse, cartes sim, sachets de conditionnements, carnets de commandes…" 15 mois de prison sont requis à l’encontre de deux des prévenus, un an le sont pour les deux autres. Le parquet demande la confiscation des sommes relatives au trafic de stupéfiants mais renonce, vu le jeune âge des protagonistes, à requérir des confiscations par équivalent.

Me Mayence requiert la suspension du prononcé de la condamnation pour son client en ce qui concerne la prévention de détention de stupéfiants. Il plaide l’acquittement pour celle de vente. "Cette prévention ne repose que sur des déclarations de co-prévenus et ne s’appuie sur aucun élément matériel." Une peine de travail et la suspension du prononcé de la condamnation sont plaidées par les conseils de deux autres prévenus.

Jugement le 13 janvier.