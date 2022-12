Louise Gérard ne se destinait pas forcément à la chocolaterie… Formée en design industriel, cette jeune femme de 31 ans est à l’origine d’un concept unique au monde: une tablette composée de quatre chocolats différents. "Après mes études en design industriel à Saint-Luc à Liège, je n’ai pas eu envie de travailler dans ce domaine et je me suis formée durant six ans, à l’IFAPME et via des stages en entreprise, entre autres chez le chocolatier Benoît Nihant à Liège, raconte-t-elle. Puis je suis rentrée en couveuse d’entreprises et j’ai fondé Belle et chocolat il y a bientôt 2 ans."

Pour fabriquer ses moules à chocolat servant à créer ses tablettes originales, elle se rend au Fablab du TRAKK, à Salzinnes. "Je crée des dessins en 3D et je maîtrise des machines, ça rejoint le design industriel", sourit-elle. Elle travaille le chocolat ultra brut et équitable. Inspirée par les formes géométriques tant pour ses tablettes que son logo, son entreprise se caractérise par la créativité, le bio et le respect des matières premières et des producteurs de cacao. "C’est génial de mettre le chocolat en avant dans une émission mais un focus est indispensable sur sa provenance, sa durabilité et la transparence, estime-t-elle. On est dans une période de transition et j’aime mêler les valeurs qui me sont chères à mon job. On ne peut pas ne pas se soucier de l’origine du chocolat !"

Ariqua Denis, Andenne

Faut-il encore présenter Ariqua Denis ? Bien connu dans la cité des ours et médaillé trois fois, il a notamment été élu meilleur chocolatier de Wallonie en 2020 par le Gault et Millau. D’abord hésitant à participer à l’émission, une nuit lui a suffi pour qu’il se décide à se lancer "Je n’avais rien à perdre, explique-t-il. Je me suis dit que j’allais découvrir des choses, des gens formidables, et j’y suis allé à fond !" Dès le début, il a éprouvé une petite pression en voyant les jurés. Parmi eux, le célèbre Pierre Marcolini. "C’était un retour en arrière parce que j’ai été formé par lui après avoir étudié à l’ITCA de Suarlée. Ça représente mon premier employeur, mon premier contrat, se souvient-il. Il m’a notamment appris le respect des matières premières, la mise en valeur des produits, le geste juste, ce qu’est la gourmandise, le chocolat sous toutes ses formes…" En quelques années, plusieurs chocolateries artisanales ont vu le jour. D’après lui, c’est une bonne idée de les mettre en avant (surtout en cette période de fêtes !) "C’est mettre en lumière non seulement l’artisanat mais aussi le chocolat en tant que spécialité de notre pays !"

Pauline Vanderbeck, Sambreville

Pauline a son atelier de production à Sambreville et collabore avec des magasins revendeurs. Elle a créé la marque Kako il y a 5 ans. Sa philosophie ? Une production durable et écologique. Le zéro déchet, le bio et l’origine des matières premières sont donc importants à ses yeux. À la suite de ses études en communication, elle a voyagé plusieurs années à l’étranger. Lors de ses pérégrinations, elle a découvert le monde de la chocolaterie et a développé son savoir-faire auprès d’un chocolatier canadien. Elle apporte sa touche à des classiques. Parmi ses créations: Snickers revisités, bâtons de chocolat fourrés, orangettes, gingembrettes, éclats bruts de chocolat…

Edwige Kervyn, Gesves

Employée administrative, Edwige a éprouvé une envie de changement peu avant la quarantaine. "J’avais besoin de retrouver du sens à ce que je faisais ! J’ai pris des cours du soir au Cefor en restauration-traiteur et j’ai enchaîné avec la chocolaterie, explique-t-elle. J’adore déguster du chocolat mais pouvoir le travailler, c’est encore mieux. Les possibilités sont énormes en termes de créativité." Au départ, elle faisait goûter ses créations à sa famille et ses amis. "Ça plaisait beaucoup. J’ai donc décidé d’ouvrir une petite chocolaterie: My little cuisine, à Gesves, confie-t-elle. Je reste employée de bureau la semaine et j’ouvre le week-end en activité complémentaire." Edwige propose 24 pralines différentes et une praline du mois. Elle en ajoute d’autres au gré de ses envies et de son inspiration. "J’associe plusieurs goûts et je les décore de façon différente. Elles sont aussi bien sucrées que salées en fonction de la saison et des opportunités, dit-elle. Si on me ramène une épice de vacances, je peux l’utiliser dans mes créations. Dernièrement, j’ai confectionné une Mélo-sphère aux asperges." Parmi toutes les émissions culinaires, elle se réjouit d’en voir une qui valorise les spécialités chocolatées. "La tentation est grande pour des ménages d’acheter en grandes surfaces. Or, il y a un vrai savoir-faire autour du chocolat. Si on ne l’entretient pas, il se perdra !"

Hugues Gryffroy, Lonzée

Comme Hugues le dit lui-même, il fait partie des candidats le plus âgés (48 ans). Il se définit aussi par son profil atypique puisqu’il n’est pas chocolatier mais professeur de pâtisserie au Cefor. "J’ai aussi un diplôme en chocolaterie puisqu’à l’époque, l’un n’allait pas sans l’autre et j’utilise beaucoup le chocolat dans mes gâteaux mais je fabrique une praline une fois tous les 5 ans", plaisante-t-il. Hugues est donc véritablement sorti de sa zone de confort pour l’émission. "Ce qui est incroyable avec le chocolat, c’est que les possibilités sont infinies, sans limite ! Que ce soit au niveau des formes, des goûts, des associations… On peut inventer des créations inattendues et innovantes, s’enthousiasme-t-il. On peut faire absolument tout ce dont on rêve en chocolat, à condition d’avoir de la technique et de la patience." Il compte épater le public en dévoilant son univers et grâce à une technique particulière qui ne laissera pas le jury indifférent…

