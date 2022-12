Namur - Fosses: le « match » va reprendre

Les conditions d’entraînements à Mascaux n’étant pas toujours optimales, Namur garde la possibilité de migrer vers le synthétique de Fosses-la-Ville. Mais pour combien de temps ? La commune de Fosses, son échevin Bernard Meuter en tête, souhaite récupérer les installations. Le collège a d’ailleurs attaqué le club namurois en justice. " Le dossier va repasser devant le tribunal, sur le fond, dans quelques jours , explique l’échevin des Sports. Il avait été reporté pour cause de surcharge Covid. Pour rappel, suite à la fusion Namur-Fosses, une convention d’occupation permet aux Namurois de jouir du bien. Mais personne ne l’entretient et il se dégrade fortement. Les vestiaires sont dans un sale état. Le problème, c’est que les relations avec les dirigeants namurois sont très mauvaises. On n’a pas accès au site dont nous sommes propriétaires. Mais pour la jeunesse de Fosses, par la porte ou par la fenêtre, on veut récupérer le terrain dont on est propriétaire et pour lequel on a investi de l’argent. Je n’ai rien contre Namur mais ils n’ont aucun projet pour Fosses et n’y font rien . "