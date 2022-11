Namur : l’ancienne banque Fortis de la rue des Carmes démolie à partir du 7 décembre

Pour rappel, le projet immobilier porte sur la création d’un nouvel îlot urbain comprenant du logement (70 appartements), du commerce (400 m2 de zones commerciales et 80 m2 de professions libérales), un espace sportif (700 m2 pour un hall omnisports et un espace fitness), du parking (70 places) et un parc public.

Les travaux de construction de l’immeuble devraient démarrer avant l’été 2023.