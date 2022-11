Travaux: le chemin de croix de la cathédrale Saint-Aubain à Namur

L’urgence et l’essentiel vont se décliner en trois principaux chantiers. On les détaille, de haut en bas.

1 La toiture et les pierres menaçantes.Les ardoisiers ont quasiment terminé le boulot. "On ne refait pas une toute nouvelle toiture. Ce serait un autre budget, quasiment impayable", situe le chanoine Huet. "Les équipes se sont concentrées sur les tuiles défectueuses, les corniches en mauvais état mais aussi les pierres et les éléments qui menacent de tomber." La cathédrale a quasiment trois cents ans. "Et les pierres choisies ne devaient pas spécialement être du premier choix", poursuit Jean-Marie Huet. "Logiquement, elles ont été extraites des carrières voisines. Mais aujourd’hui, avec leur âge, certaines souffrent un peu quand même, aussi attaquées par la pollution."

2 Le paratonnerre. Avec les grands échafaudages installés et les équipes de voltigeurs en action, c’était aussi l’occasion de protéger la cathédrale contre la foudre. Les travaux spectaculaires se terminent. Ils sont menés par la société Grenson, implantée à Andenne (lire par ailleurs).

3 La stabilité et les fondations. C’est un autre gros plat de résistance. "Depuis plusieurs années, on surveille la stabilité de la cathédrale. Des témoins ont été posés à des endroits sensibles, des carottages ont été effectués et une firme spécialisée a effectué des relevés et des projections en 3D", détaille le chanoine au chevet de la cathédrale. "L’édifice n’a pas été construit sur un sol très stable. Ce n’est pas de la roche mais des alluvions. La Sambre est toute proche, la zone est très humide. Même dans le bâtiment, on doit lutter contre l’humidité ascensionnelle", relève le chanoine Huet. Il a ainsi été décidé de renforcer la stabilité des quatre piliers centraux. "Il y a trois options pour les travaux. Probablement que l’on va opter pour la formule la moins coûteuse", tranche, réaliste, le responsable. A savoir, une coulée, par le sous-sol de béton et d’éléments solidifiants pour garantir une plus grande stabilité. "Cette phase-là, ce sera pour 2023 et peut-être même un bout de l’année suivante. On sait déjà que durant ce chantier, une bonne partie de la cathédrale ne sera plus accessible au public. Pour les offices habituels, nous nous retrouverons dans le chœur", prévient le chanoine. "Mais c’est une capacité de 100 ou 150 personnes. Par contre, pour les messes plus exceptionnelles, comme à Noël ou pour les ordinations, on sait déjà qu’on devra déménager." La cathédrale va donc aussi connaître une vie de pèlerin.