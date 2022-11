Belgique-Maroc: chez Ali à Namur, on voyage à bord d'une théière (vidéo)

Ali Chaib Eddour est Algérien. "Mais la menthe fraîche est marocaine", précise-t-il directement, un petit sourire aux coins des lèvres. "C’est la menthe à tige à rouge. Elle est plus piquante et elle donne plus de fraîcheur." Ici, c’est tout la culture et les traditions du Maghreb et plus globalement du monde arabe qui attendent le partage. "Ce n’est pas un café où une communauté vit un peu en cercle fermé", précise immédiatement Ali. "Ici, vous ne verrez pas le drapeau d’un pays, pas de télé non plus qui diffuse à fond les infos de la région d’origine. Pas de terrasse non plus où l’on ne voit que des hommes à l’entrée. Moi, j’attends tout le monde, les gens d’ici et des autres communautés, les familles. J’ai voulu ouvrir l’établissement que je n’ai jamais trouvé, même à Bruxelles, quand je voulais aller prendre un verre ou manger un petit bout avec ma femme et mes trois enfants."

Medjadja, c’est le village des grands-parents d’Ali, la terre des ancêtres. Et pousser cette porte, c’est faire un bond de quelques milliers de kilomètres vers le sud. Les tons sont chauds, la déco raffinée. Le bois et le cuivre sont dominants. Tout a été pensé. "J’adore les tables et les fauteuils bas et confortables. Quand on est assis de la sorte, on a le regard tourné vers les autres. On se sent à l’aise aussi pour discuter d’une table à l’autre", continue l’affable quadragénaire, cuisinier de formation.

Dziriatts et cornes de gazelles

Le thé est un excellent stimulant pour la conversation. "Chez nous, c’est le symbole de l’accueil", poursuit cet hôte attentionné. Un accueil qui se fait rapidement gourmand. "Safia, mon épouse, prépare les gâteaux traditionnels. A la différence d’autres spécialités maghrébines qu’on trouve aussi dans la région, nos préparations ne baignent pas dans le miel. Celui-ci est souvent utilisé pour conserver le produit plus longtemps. Mais chez nous, c’est du frais. Safia prépare de nouvelles pâtisseries deux à trois fois par semaine." La fleur d’oranger, la pistache ou encore l’amande sont reines. Les cornes de gazelles, les dziriatts, les sablés et les cigares trônent élégamment au milieu de longs plateaux légèrement incurvés. C’est de l’art.

"J’ai ouvert en 2020, à la sortie du premier confinement, c’était un suicide", rigole Ali Chaib Eddour. "Mais j’y ai cru dès le début. Et les Namurois sont de plus nombreux à pousser la porte. Le dimanche, certains prennent l’habitude de venir boire le thé et prendre le dessert, après un petit resto. Les gens qui sont venus une fois reviennent. Et j’adore entendre les discussions et les rires qui partent d’une table à l’autre. Et quand je viens déposer le plateau et la théière sur la table des convives, je ne manque jamais de leur souhaiter: Bon voyage !" Avec un commandant de bord aussi plaisant et prévenant, il ne peut pas en aller autrement.