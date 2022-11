Namur: les élèves de Sainte-Ursule à la rencontre des personnes handicapées

"Nos élèves se sont formés à l’arbitrage en rencontrant, au sein de l’école, une équipe d’une institution de Malonne", explique Line Brunet, professeure à l’institut Sainte-Ursule. Dans le cadre des animations proposées par les élèves, on notera, entre autres, un blind test, un jeu de massacre et de lancer de balles, un parcours d’obstacles, ainsi que des séances de bricolage, de grimage, de danse, etc. Une bien belle façon, souligne Line Brunet, d’aller à la rencontre et à la découverte du monde du handicap mental.