Alicia De Roover, nouvelle Namuroise en équipe nationale

La Namuroise n’a pas eu la possibilité de monter sur la pelouse du Marketa Stadium de Prague. "Les coachs m’ont expliqué que ce n’était pas une question de niveau. Mais, comme ils voulaient la victoire et que le score était très serré, ils ne voulaient pas risquer de casser la dynamique instaurée par les titulaires, bien lancées dans leur match (NDLR: la Belgique s’est finalement inclinée 29-21). Mais j’ai pu suivre toute la préparation. Et j’espère que ce n’était pas ma dernière sélection. Le programme de l’équipe nationale comporte encore deux matchs en 2023, l’un face à l’Allemagne chez nous et l’autre en Finlande", explique celle qui retrouva quelques têtes connues dans le team belge. "L’actuel entraîneur des messieurs de Namur, David Volant, et Cathy De Geyter, qui coacha l’équipe féminine du club, figuraient dans le staff, ainsi que Clotilde Toussaint, partie à Boitsfort durant l’intersaison et qui était titulaire ce samedi. Je n’étais donc pas perdue. J’ai même été bien entourée et conseillée."