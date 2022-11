CHR Namur et Auvelais: 3 000 cartes de vœux déposées pour recevoir la prime de fin d’année

Le bras de fer entre les représentants du personnel et les autorités du CHR Sambre et Meuse concernant l’octroi de la prime de fin d’année continue. Lundi, les différentes délégations syndicales ont déposé 3 000 cartes de vœux signées par le personnel, et intitulée "Un Noël de misère pour le CHR Sambre et Meuse", aux membres du conseil d’administration. "C’est une réaction à la décision des autorités du CHR Sambre et Meuse de proposer au conseil d’administration de ne pas verser cette prime (NDLR: ce qui a été démenti dernièrement par les autorités de l’hôpital), commente Marie Tillière, secrétaire permanente CSC. Nous avons également remis le courrier d’un responsable de la cellule Contrôle du Financement qui indique clairement que les hôpitaux reçoivent des subsides qui tiennent compte, en partie, de la prime de fin d’année du personnel."