Belgique-Canada: l'Éghezéenne Lucie saura tout à 13 heures

Et le décalage sportif est lui aussi bien réel. "Ici, la Coupe du Monde n’est vraiment pas un gros sujet de conversation. Mais certains s’y intéressent quand même. C’est le cas de Matt, le papa de la famille qui m’accueille. Il vient de regarder Argentine-Arabie. Et il m’a parlé ce matin des joueurs les plus forts du Canada, ceux qui jouent en Europe", détaille Lucie.

"Mais avec le match qui s’annonce, on me pose de plus en plus de questions à l’école. Ils me demandent si je n’ai pas un maillot", poursuit la jeune étudiante. "Ils savent plus ou moins localiser la Belgique mais pour le reste, c’est un peu les clichés: la bière, le chocolat, les frites…" Alors Lucie n’hésite pas à jouer les efficaces ambassadrices de la Belgique mais aussi de notre région. "Je leur montre des photos de la Citadelle et des beaux bâtiments de Namur… Ils sont fascinés par notre histoire et notre patrimoine."

L’hiver a posé ses lourdes valises blanches depuis deux bonnes semaines à Prince George, en Colombie-Britannique. Et cela se sent dans les activités des jeunes. "Ici, c’est le hockey mais aussi le football américain qui sont surtout pratiqués par les garçons. Les filles jouent aussi au soccer. Sienna, une de mes amies ici, joue aussi pour représenter notre école", continue Lucie. "Moi, on me propose plein de sports différents et je teste un peu tout. Il y a aussi le biathlon. Je me suis donc essayée au ski de fond et au tir. Mais pas les deux en même temps (rires)."

Aujourd’hui, l’Eghezéenne va tout faire pour ne pas manquer le match des Diables. "Ils diffusent les rencontres à l’école. Mais je serai au cours durant une mi-temps. Je ferai quand même le nécessaire pour me tenir au courant du score. Et les Diables ont intérêt à gagner parce que j’ai claironné partout qu’on est vraiment les plus forts. Pour le prono, je vais rester humble en disant 2-1." Avec quelle récompense idéale en cas de score exact ? "Oh… Du chocolat… Ici, on trouve vraiment tout mais par rapport au chocolat belge, il n’y a vraiment pas photo…" Et pourquoi pas une statue de De Bruyne en chocolat si on gagne la finale ?

Près de Vancouver, à seulement 10 heures d'auto

Tout près de Vancouver. Ce sont les termes choisis par des proches pour localiser la famille d’accueil de Lucie Briard, une jeune Eghezéenne partie étudier un an au Canada. «Tout près? On est quand même à dix heures de voiture de Vancouver. Mais ça n’effraie pas les Canadiens», s’amuse la jeune fille. «Et quand je leur parle de mon pays, de ma région, ils se rendent compte qu’on est vraiment proches de tout. On est seulement à quatre heures en voiture de Paris!»

Dans cette ville qui a la taille de Namur avec sa centaine de milliers d’habitants, l’expatriée côtoie des gens «très ouverts, super-sympas.»

«Les gens ont vraiment toujours l’air de bonne humeur, toute la journée. Dès qu’on pousse une porte, on entend : salut, ça va?»

En dehors de l’école, le sport est au centre de la vie des jeunes. «Ici, ma sœur fait 16 heures de natation par semaine. Et elle complète avec un job d’étudiante à la piscine…»

Le hockey, ça se vit aussi au bord des terrains. «Là, c’est un peu la bouffe partout : les burgers, les pizzas, le pop-corn…»

Lucie s’est aussi risquée à la poutine, aussi pour les frites. «Mais il y a du fromage fondu et une sauce brune dont j’aurais du mal à décrire le goût…», s’amuse-t-elle.

Son expérience canadienne est inoubliable mais Lucie redoute quand même de ressentir un petit pincement au cœur, aujourd’hui, quand elle découvrira les clichés d’ambiance postés par ses amis namurois, en plein match. «Retrouver la bande de copains et passer la soirée autour d’un verre, oui, ça me manque. Ici, si on n’a pas 19 ans, on n’entre pas dans un pub.» Et pour soigner ce genre de petit coup de blues très ponctuel, le sirop d’érable n’est probablement pas le meilleur antidote.