"En 2018, les jours qui ont précédé la demi-finale contre la France, on recevait un coup de fil toutes les cinq minutes pour savoir commander un maillot", se rappelle Jonathan Marchal, le gérant de ce magasin branché foot implanté à Bouge. "La dernière Coupe du Monde, j’ai vendu 400 maillots. J’aurais pu en vendre le triple…"

Quatre ans plus tard, la tactique est bien plus prudente. Parce que le contexte est bien plus compliqué. "Ce sont surtout les fêtards qui achètent les maillots de l’équipe nationale", souligne le responsable cette enseigne bougeoise d’ENJsports. "Pour les hommes et les femmes, c’est comme un dress code quand on sort. Et certains l’achètent même si c’est deux tailles au-dessus de leur vêtement habituel."

Dans les souliers, le 6 décembre ?

ne faut pas non plus négliger les purs et durs. "Il y a les véritables collectionneurs qui achètent les deux maillots de la Belgique mais aussi celui de l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie… Et même le ballon de foot officiel à 150€." Quand on aime, on ne compte pas.

L’élimination des Italiens, ce n’est pas bon pour le business, même à Namur. "Certains confrères avaient pourtant acheté de gros volumes, motivés par le parcours à l’Euro." Les commandes se passent six mois à l’avance et c’est donc toujours un pari.

Les maillots français se vendent aussi très bien. Le Namurois n’est pas rancunier. "Il y a surtout une grande communauté de Français dans la région", précise Jonathan Marchal.

Mais pour les Belges, parfois un peu frileux et trop souvent supporters de la victoire, Jonathan et son coéquipier Robin espèrent que saint Nicolas n’oubliera pas leurs souliers (à crampons). "Si les Belges font de bons résultats en poule, on verra un rush dans les ventes, j’en suis sûr", se rassure Jonathan. "Les huitièmes, ce sera le 5 ou le 6 décembre." Et ce sera donc le moment pour le cadeau idéal pour nos bons petits diables.

Le pouvoir du deuxième maillot

Un premier maillot avec de drôles de flammes un peu «tuning», un second où l’on retrouve surtout les couleurs de nos bons vieux ennemis footballistiques (l’orange pour la Hollande, le bleu pour la France)… Les critiques n’ont pas manqué sur le nouvel équipement des Diables.

«Et pourtant, le second maillot part pas mal du tout», se réjouit Jonathan Marchal. «Avec cette collaboration avec Tomorrowland, il y a un côté collector. Une dame d’une soixantaine d’années est même venue l’acheter. Je suis sûr qu’il sera aussi porté en soirée ou dans des festivals, l’été prochain.» Même effet de mode aussi dans les noms floqués à l’arrière du maillot. «Les années précédentes, c’était Eden (Hazard), puis Lukaku et aujourd’hui, c’est deux tiers pour De Bruyne.» Un bon baromètre de la forme du moment.