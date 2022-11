Deux beaux derbys en perspective, à Ciney et au Mosa

Du côté mariembourgeois, le coach Michaël Marques parle également de confirmation. "J’espère que nous allons reproduire le même match que la semaine passée face au Mosa avec une défense agressive et un jeu collectif car Profondeville est un gros morceau… Si nous voulons atteindre le top 4, il faudra gagner."

Enfin, on sera attentif au derby entre le Mosa Jambes et Beez. "Après avoir joué les huit premières équipes du classement, nous enchaînons avec les cinq suivantes, confie le Jambois Jérôme Dupuis. À nous d’aller chercher un 3 sur 5 pour espérer une trêve hivernale tranquille. Nous travaillons sur la cohésion de groupe, remettons tout en place et espérons commencer par une victoire contre Beez pour enfin lancer notre championnat."

"Tous les matchs sont à gagner, conclut Hervé Forthomme. La saison passée, nous avions essuyé deux défaites alors qu’a priori c’était jouable. Le Mosa a beaucoup d’expérience et doit gagner. Ce sera donc difficile d’aller s’imposer chez eux. Néanmoins, mon groupe se porte bien et est motivé. On verra l’état de forme du jour.".