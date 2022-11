Selon les premiers éléments révélés jeudi soir lors d'une conférence de presse organisée par le procureur du roi de Namur Vincent Macq et le bourgmestre Maxime Prévot, les faits se sont déroulés vers 18 h 30, a expliqué le procureur. "Deux jeunes hommes namurois se connaissant se sont donné rendez-vous sur les lieux, visiblement pour régler un différend relatif à une rivalité amoureuse. Celui-ci a abouti à un coup fatal, porté en plein cœur, vraisemblablement avec un couteau de cuisine."

La victime et le suspect tous deux âgés de 18 ans

Le médecin légiste et le labo de la police se sont rendus sur les lieux. "La victime est née en octobre 2004 et le suspect en mai 2004, a précisé Vincent Macq. Le second est actuellement recherché par la police. Il est en décrochage, et connu des services judiciaires depuis peu pour plusieurs faits."

Le procureur du roi, Vincent Macq, a tenu à préciser que les faits dont il est ici question sont d’ordre privé. Et d’ajouter: "Les motifs précis restent à développer dans la suite de l’enquête."

Une autopsie sera pratiquée ce vendredi à midi.