Un abri pour chats errants... à l'université de Namur

Du côté de l’UNamur, le personnel n’échappe pas au phénomène puisque des chats fréquentent bien volontiers le parking de l’université. De quoi faire pester certains utilisateurs qui déplorent la présence de matières fécales, à certains emplacements de stationnement.

Face à ce fléau, le département vétérinaire a développé sur place, il y a cinq ans, le projet VET’Cat. A savoir un abri, financé par l’université, pour assurer le bien-être de ces félins tout en assurant la stabilité de la population présente. "À l’origine, la première action fut de les tuer en les piégeant. Mais la nature ayant horreur du vide, si on euthanasie les animaux, il y en a d’autres qui prendront leur place, explique Claire Diederich (UNamur), chargée du projet. Située au-dessus d’une rampe de parking, cette cabane en bois renferme tant de la nourriture que des litières et quelques perchoirs pour les accueillir de façon optimale. " Ces chats, fidélisés au site, en empêchent d’autres de venir. De quoi nous permettre de mieux contrôler ceux qui sont déjà présents et empêcher ainsi leur prolifération en les stérilisant. "

Outil pédagogique

Pour encadrer cet abri insolite, le département vétérinaire peut compter sur une équipe d’étudiants volontaires qui, durant l’année, se relaient pour diverses tâches: entretien des bacs à litière, ramassage des déjections, fourniture de l’eau et la nourriture etc. "Ils œuvrent tous bénévolement dans le cadre de deux cours d’éthologie que j’assure en 1ère et 3e bachelier", précise C. Diederich.

A travers ce dispositif, il s’agit aussi pour l’UNamur de fournir un outil pédagogique aux élèves de la faculté. En étudiant la fréquentation de l’abri et l’usage de son matériel, ces vétérinaires en herbe peuvent ainsi mieux cerner les besoins de ces animaux. "En se concentrant par exemple sur les odeurs, nous avons pu déterminer que la litière minérale était davantage attractive pour les chats que son équivalent végétal", raconte l’enseignante. Outre les odeurs, diverses questions scientifiques seront abordées, chaque année, pour faire évoluer le projet et encourager son utilisation auprès de nos amis à quatre pattes.