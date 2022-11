Les sélections namuroises sur le bon chemin

"En championnat, on fait surtout tourner les effectifs, sans accorder trop d’importance aux scores (NDLR: qui sont assez positifs, jusqu’ici). Mais en interprovince, on met plus l’accent sur les résultats. On est, disons, plus élitistes. On établit ainsi une sélection des dix filles qui le méritent le plus, vu que leur noyau de base est plus large. Il y a un très bon potentiel. Pour moi, certains accéderont à un bon niveau. Et il y a encore une marge de progression."

Résultats: garçons: Namur – Liège 2-1, Namur – BWBC 3-0, Namur – Hainaut 1-2, Namur – Luxembourg 3-0 ; filles: Namur – Luxembourg 3-0, Namur – Liège 1-2, Namur – Hainaut 1-2, Namur – BWBC 3-0.

Noyaux: garçons: Buisseret Thomas (Floreffe), Collin Théo (Namur), Dewasme Alexis (Namur), Frand Aurélien (Namur), Gaussin Lilien (Namur), Klomp Henri (Floreffe), Lenoble Renauld (Floreffe), Mathot Mathias (Anhée), Taziaux Luca (Namur), Vanesse Lucas (Floreffe), Vecchiato Luc (Namur) ; filles: Delbart Clémence (Ohey), Desnel Emma (Romedenne), Frédérick Chloé, Gaigneaux Salomé (Dinant), Gilon Célie (Ciney), Gilsoul Léa (Gembloux), Gonze Juliette (Floreffe), Hayen Romane (Gembloux), Joris Julia (Tellinam), Lénertz Emma (Floreffe), Magis Jade (Romedenne), Magniette Léna (Romedenne), Minet Saskia (Ciney), Paquet Zia (Romedenne), Remacle Lali (Profondeville), Rosier Émilie (Profondeville), Sana Loane (Le Roux), Laurent Alexandra (Gembloux), Ztaouri Assia (Floreffe).

Un interprovince aura lieu à Profondeville, le 10 avril.