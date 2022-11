Laurent Cordier poignardé à Namur: aucun suspect après cinq ans d’enquête

« Rien qui n’explique un tel geste »

C’est la première fois, en deux mandats en tant que procureur du roi de Namur, que Vincent Macq est confronté à un tel cas de figure. "C’est pourtant un fait extrêmement violent qui s’est produit sur la voie publique. Personne ne s’est présenté après l’appel à témoins. Sans ADN et sans témoignage, nous allons à la pêche à… rien." L’absence de réponse judiciaire à ce fait est évidemment difficile à entendre pour les membres de la famille. "C’est à eux que je pense avant tout. Pour nous, c’est très frustrant de ne pas avoir pu réellement avancer. D’habitude, nous avons toujours quelqu’un qui parle, qui a vu les faits. L’enquête du téléphone de la victime n’a pu apporter de nouveaux éléments." Laurent Cordier n’avait pas non plus d’ennemi. "Dans son histoire, rien n’explique un tel geste."

Ce qui pourrait rouvrir le dossier, c’est que l’ADN d’une personne encodée pour un autre fait corresponde à l’ADN relevé lors de l’expertise de la victime de Saint-Servais. "Ce n’est donc pas parce que nous fermons ce dossier que l’histoire est terminée", insiste Vincent Macq.

Le point sur d’autres faits en province de Namur :

Namur : décès de Pablo Spinewine

Le 25 juin 2020, Pablo Spinewine, originaire de Gembloux et âgé de 19 ans, fête la fin des examens à Namur le long des quais de la Sambre à quelques pas du Delta. Après un passage dans l’eau, il veut sortir de la Sambre et s’accroche à la rambarde. Pour une raison indéterminée, il est électrocuté et perd la vie. "L’expertise est toujours en cours pour déterminer les responsabilités, indique le procureur du roi. Il s’agit davantage de considérations techniques que judiciaires à ce stade . Ça prend, à mon goût, un peu trop de temps. Mais l’enjeu est très important."

Tamines : Meurtre de Nadia G.

En septembre 2021, Nadia G. perdait la vie dans un logement de la rue Barthélemy Molet, à Tamines. Un lieu connu des forces de l’ordre qui avaient pour habitude d’intervenir sur les lieux pour tapage nocturne. Un suspect a été entendu puis privé de liberté. Il est aujourd’hui inculpé d’homicide volontaire et d’infraction à la législation sur les stupéfiants. "L’instruction est toujours en cours. Le juge d’instruction est toujours en attente de rapports d’expertise", conclut Marie Roquigny, attachée en communication pour le parquet Namur/Dinant.

Fosses : explosion à Vitrival

En juillet dernier, une explosion suivie d’un violent incendie a ravagé une maison à Vitrival (Fosses). Heureusement, la famille n’était pas présente au moment des faits. Les voisins avaient aperçu trois personnes quitter les lieux et s’enfuir à bord d’une voiture immatriculée en Allemagne qui sera finalement retrouvée du côté de Charleroi. Depuis lors, l’enquête a permis d’identifier trois suspects. Ils ont été placés en détention préventive depuis le 15 juillet, quelques jours après les faits, et sont inculpés en qualité d’auteur ou de coauteur d’un incendie volontaire. Le parquet n’a pas précisé les éventuelles raisons de cet acte.

Eghezée : un homme déposé devant la caserne des pompiers

Le 4 janvier 2022, un homme blessé par balle a été déposé devant la caserne des pompiers d’Eghezée. Le temps qu’il soit pris en charge par un pompier, le conducteur de la voiture avait redémarré, abandonnant l’individu. L’enquête est toujours en cours mais elle piétine. "Personne n’a été arrêté dans ce dossier, commente le procureur du roi, Vincent Macq. L’homme n’est pas très bavard." Les caméras de la caserne ou des alentours n’ont pas permis d’apporter d’autres éléments.

Anhée : un incendie d’origine criminelle

Le 29 septembre, un incendie a ravagé une habitation chaussée de Dinant à Anhée. Il n’y avait, heureusement, personne à l’intérieur. Les premiers éléments de l’enquête ont permis de conclure qu’il s’agissait d’un incendie d’origine criminelle. "Deux personnes ont été privées de liberté puis relaxées, indique Marie Roquigny, porte-parole. Le dossier est à l’instruction et des devoirs notamment en matière d’expertise incendie sont en cours."

Eghezée : coup de marteau sur un Gembloutois

En mai dernier, un Gembloutois a reçu un coup de marteau sur la tête dans le quartier du Bocage à Eghezée. Un suspect, mineur, a été privé de liberté. "Il est actuellement placé en IPPJ. Une procédure de dessaisissement du juge de la jeunesse est envisagée vu la gravité des faits et ses antécédents. La loi le prévoit si les mesures que peut prendre le juge de la jeunesse sont considérées comme inopérantes."

Gedinne : décès lors d’un baptême d’étudiants

Lors d’un baptême d’étudiants à Gedinne en octobre 2021, Antonin Deneffe a perdu la vie. Selon l’enquête, le décès ne s’explique pas par l’intervention d’un tiers mais bien par une consommation excessive d’alcool. "Mais l’instruction est toujours en cours car nous voulons comprendre ce qu’il s’est passé, ajoute Vincent Macq. En fonction des résultats de l’instruction, des responsabilités morales, civiles voire pénales pourraient être établies."

Jemeppe-sur-Sambre : décès de Nicolas Manente

Le dimanche 12 décembre 2019, Nicolas Manente était percuté mortellement par un automobiliste sur l’E42 à proximité de Jemeppe-sur-Sambre. L’enquête a permis d’identifier un suspect qui a été placé sous bracelet électronique. "Le dossier est en attente de fixation et sera débattu devant la chambre du conseil. Il y a une demande du ministère public d’un renvoi devant le tribunal de police pour des faits qualifiés d’homicide involontaire."