Loyers groggy

« On ne s’y attendait pas, confirme le président Jacky Matagne. Il avait dit qu’il ne quitterait pas le bateau. Mais il est fatigué, les joueurs ne répondent plus. » Directeur technique du maxi-basket et coach des U14, Julien va laisser un vide. « On perd une pointure, c’est clair, ajoute le président. On cherche un successeur. Mais ce ne sera pas Nicolas Maigret. Il assistait Julien aux entraînements mais ne veut pas prendre sa place. On a quelques pistes. » En attendant, cette semaine, les joueurs vont se gérer entre eux.