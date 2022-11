Toujours le maximum pour les Namuroises

Les Namuroises ont confirmé leur supériorité, lors de ce derby aller, mais les Gembloutoises ont fait plus que résister. "Notre plan était de sortir Madeline Piraprez du match en réception, mais celle-ci, qui était postée au 4, a livré un bon match et inscrit pas mal de points pour son équipe, explique le coach namurois, Dominique Colin. Chez nous, c’est Morgane qui a signé une grande prestation, assurant la distribution avec culot. Lucie Rousselin a été suivie à la trace par deux adversaires. Valérie El Houssine était aussi attendue, tout comme Sophie Pirlot. C’est donc Louise Staquet qui a reçu un paquet de ballons. Noélie Denis s’est aussi distinguée à l’attaque. Et notre réception a été de qualité. Par contre, on a eu quelques moments de solitude quand on menait, par manque de concentration. Comme au deuxième set, quand on passa de 11-2 à 14-11. Il faudra travailler la régularité et l’engagement au service en vue de la semaine prochaine." Et de la venue des leaders de Limal, qui ont connu leur premier accroc ce samedi, à Tchalou (3-2).

"Je trouve que c’est une défaite honorable. Je m’attendais à plus de difficultés, face à une des grosses cylindrées de la série, dont on sent la maîtrise sur le terrain. On les a quand même obligés à prendre des temps morts, confie de son côté Michel Hourlay, qui remplaçait donc Audry Frankart sur le banc gembloutois. Madeline a changé de poste, passant de l’opposite au 4, et s’y est très bien comporté. C’est un atout pour la suite. C’est Laure Gilson, une centrale, qui a pris l’opposite. C’est nouveau pour elle et, au troisième set, elle est revenue au centre. Mais je comprends l’idée de ces changements, qui est d’amener plus de taille et de force de frappe sur les ailes. On peut aussi souligner le bon match de la libero Sarah Douxfils et de la centrale Lalou Gosset, qui a bien tiré son épingle du jeu. Toutes les filles sont aussi restées très motivées jusqu’au bout, ce qui est évidemment positif."