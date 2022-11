Namur : le nouveau vaudeville des Konseledise à Wépion

Mise en scène par Laurent Art, la pièce entraînera les spectateurs dans cette station thermale qui s’apprête à ouvrir ses portes pour une nouvelle saison. Directeur de la station, Edmond tente de motiver ses troupes qui comptent, entre autres, sa propre fille Juliette et son groom Baptistin, qui s’aiment en cachette. Dans cette ambiance animée, Edmond se rend compte qu’il n’y a plus d’eau dans la station, et ce au moment même où arrivent la baronne de Morton de la Garenne et son fils Charles qu’Edmond aimerait marier à sa fille. Arrivent ensuite Mathilde Moulin, une dépressive chronique, et Fernand Gronsard que Baptistin prend pour le plombier…