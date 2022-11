Namur : la Coupe du monde, vin chaud en main, à l’aérodrome de Temploux

Les tee-shirts et shorts de l’été laisseront place aux vestes et pulls en laine pour cette Coupe du monde hivernale. Une première pour les fans des Diables comme pour les organisateurs d’événements fédérateurs. Pour éviter que les spectateurs ne prennent l’eau ou ne gèlent sur place, certains se tournent vers les grandes salles. C’est le cas pour l’ASBL Vintage Music Festival, originaire de Wavre, qui diffusera tous les matches de cet événement planétaire et organisera en même temps un marché de Noël chaque jour entre le 20 novembre et le 18 décembre de 11h à 1h. "À la base, ce genre d’événement n’est pas dans notre ADN, commente Jonathan Rucquoy. Nous organisons avant tout des soirées musicales ou des festivals pour promouvoir la culture. Mais puisque nous apprécions autant les marchés de Noël que la Coupe du monde, nous avons eu l’envie d’organiser un événement fédérateur : Le foot Christmas Village. Et nous avons trouvé le lieu idéal à Namur."