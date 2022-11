Aische

Après la victoire face à l’Entente Manageoise, les Aischois se rendront chez l’ogre montois samedi soir, sans Michels qui a pris son troisième carton. "Mais on récupère Thirot et Gilbert, précise Jérôme Patris. Cela ne sera pas de trop pour affronter une équipe très ambitieuse et invaincue depuis l’arrivée de Dante Brogno". Lempereur et Javaux sont toujours indisponibles mais ils pourront s’entraîner normalement la semaine prochaine avec opposition. Dury devrait revenir début décembre alors que pour Daout, ce sera sans doute pour 2023. Tout comme De Maeyer, de retour de France et venu saluer ses coéquipiers mais cette fois, pas de pige.

Onhaye

Anthony Lorenzon est suspendu (3e carte jaune à Tournai), Aurélien Lambert doit (normalement) rester au repos et Bastien Delplank était out (sciatique) dimanche passé.

Tamines

Les Taminois ont presque tous participé au premier entraînement de l’ère Balog. Malgré sa suspension ce week-end face à Gosselies, Leemans s’est entraîné. Toujours blessé, Charlier a couru autour du terrain avec Mariano. Un entraînement que le nouveau mentor taminois a apprécié. "J’ai donné quelques exercices tactiques mardi soir. J’ai vu de l’envie et des joueurs motivés".

Couvin

Semaine chahutée au Roi Soleil où finalement une surprise pourrait avoir lieu mais pas au coaching où le choix doit se faire entre Fabrice Lebrun et Christophe Corbisier. "En fonction, du nouvel entraîneur, Anthyme Repan pourrait faire son retour, nous l’avons contacté en tout cas, souligne le manager couvinois, Olivier Mousquet. C ela donnera une nouvelle donne pour le gardien qui sera aligné ce samedi à Onhaye. Eugène ou Repan ? À voir"

Série B

Rochefort

Toujours à la recherche d’un entraîneur (Jaspart et Di Gregorio ont été approchés), Rochefort a retrouvé des couleurs ce week-end (4-0). Du côté des blessés, Geurde, Marrazza, Bernard, Bertrand et Boutgayout sont indisponibles. Arnaud Bouche sera absent trois semaines en raison d’une côte froissée. Thomas et Lazitch recevront le feu vert médical pour réintégrer le groupe la semaine prochaine. Leleu est lui rétabli de sa déchirure, après six semaines d’absence. Sbaa est suspendu et Uhia connaissait sa sanction ce mercredi soir, pour son carton rouge à Sprimont. Said revient de suspension.

Ciney

Blessé lors du déplacement à Rochefort, Thibaut Otte souffre d’une pointe d’élongation et sera absent pour quinze jours et est donc forfait pour la réception de Habay samedi soir. Un match que loupera également Beck qui est suspendu. Bruckner et Kersten feront le chemin inverse. Henrotaux (adducteurs) et Villano ne se sont pas entraînés mardi mais devraient reprendre ce jeudi.