"Ce n’est pourtant que la pointe visible de l’iceberg", décrit le chanoine Jean-Marie Huet. "D’importants travaux de restauration sont en cours. Et cette intervention spectaculaire n’en est qu’une petite partie. On est en effet en train d’installer un nouveau paratonnerre. Mais ce n’est plus un parapluie renversé. C’est un système de la nouvelle génération avec une série de câbles qui partent de la partie supérieure et qui vont parcourir l’enveloppe de tout le bâtiment."

La firme Grenson, basée à Andenne, effectue ce travail en hauteur toujours délicat, avec des techniques particulières.

"Une partie de la place Saint-Aubain est donc condamnée pour des raisons de sécurité. Mais c’est seulement prévu pour une semaine", précise encore le chanoine Huet.

Par contre, le chantier "global", par contre, durera encore quelques semaines. Un important échafaudage a été monté, côté "Chapitre".

"Là, les travaux ne se font pas par élévateur et nacelle. Ils seront effectués en intervention directe par des cordistes qui vont se déplacer sur la toiture, vérifier l’état général, changer les mauvaises tuiles…"

Une seconde phase est également prévue. Elle portera plus précisément sur un renforcement de la stabilité de l’ensemble de l’édifice.

Les montants pour réaliser ces différents travaux sont évidemment importants, à la hauteur de cathédrale, patrimoine classé.

Ainsi, la Province de Namur, pouvoir public qui doit aussi aller à la poche, avait voté un budget d’un peu plus de quatre millions d’euros, à la fin de l’année 2020. Ce n’est pas un petit chantier.