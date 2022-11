Le Père Noël oublie le personnel du CHR de Namur et de Sambreville

"On a tenu le coup durant les années Covid. Tout le monde connaît aujourd’hui les difficultés liées à la hausse des prix, aux augmentations des énergies. Et ça, ça claque vraiment comme une gifle." Marie Tillière, permanente pour la CSC, résume en une formule cinglante la frustration ressentie par de nombreux membres du personnel du CHR (centre hospitalier régional) Sambre et Meuse, dans les sites de Namur et Auvelais.