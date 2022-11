La pandémie : premiers enseignements au niveau de la Province de Namur

Dans le tableau de bord, figure – dans le chapitre « État de santé », un paragraphe dédié au COVID-19. « L’objectif n’est pas de décrire dans sa globalité mais de relever certains indicateurs-clé de cette crise sanitaire, à l’échelle provinciale et régionale ». Parmi les sous-rubriques évoquées, les hospitalisations mais aussi la mortalité. Et dans ce cas, précis, on parle même de surmortalité. « En comparaison avec la moyenne observée entre 2015 et 2019, on est à +14,6 % en 2020 en province de Namur et à + 2,3 % en 2021. » La couverture de la primovaccination parmi les plus de 65 ans est légèrement inférieure à la moyenne nationale (90,6 %, contre 93,2 % au niveau national). Là aussi, si on examine commune par commune, la couverture vaccinale se situe entre 73 et 80 % avec une pointe de 89 % à Vresse-sur-Semois. La dose booster, au 28 mars 2022 (sources Sciensano) pour les 18 ans et plus est de 70,1 %. Un chiffre supérieur à la Wallonie (66,2 %) et inférieure à la moyenne nationale (74,6 %). Pour ce qui est de la surmortalité, les chiffres durant cette période sont explicites, commente Frédéric De Ceular, chargé de projets : « Là, les chiffres sont clairement imputables au Covid ». Exception faite pour le mois d’août 2020 où la canicule aurait eu un rôle à jouer. Quant aux éventuelles retombées en termes de santé mentale, de consommation d’alcool ou de médicaments durant la période de confinement et, plus largement de pandémie, elles devraient être connues lors du prochain tableau de bord. Un exercice auquel se plie chaque province et qui fait l’objet d’échanges de données. Non pas dans l’optique d’un quelconque concours mais à titre informatif. Et pas seulement sur la santé.