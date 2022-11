Jambes : outre les 445 logements dont il disposera, le site du Génie sera reconnecté à la Meuse

"On fait notre révolution copernicienne. On revisite nos standards dans ce dossier." Voilà les mots qui ont été prononcés par François-Xavier Jordens pour qualifier l’implication de Thomas & Piron dans le projet d’urbanisation de la caserne du Génie. Le promoteur entend créer 445 logements sur l’ancien site militaire racheté à la Défense en juillet 2021 pour la coquette somme de 25,5 millions€. Le chemin est encore long. "Il n’y a pas encore de calendrier. On navigue à vue", indique le titulaire du dossier.