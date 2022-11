Champion : 206 soldats inconnus mais pas oubliés, notamment par les élèves de la Providence (photos)

Cet important cimetière militaire est aussi la dernière demeure de 206 soldats inconnus. "Ils n’ont pas de nom, de rang ni de grade mais ils ne doivent pas être oubliés", souligne Xavier van de Verve, le commandait militaire de la province de Namur.

Il y a cent ans, au lendemain de la "Grande Guerre", on inhumait au pied de la Colonne du Congrès à Bruxelles, le cercueil du Soldat inconnu. Un siècle plus tard, la flamme est encore ravivée, notamment avec les cérémonies organisées dans les cinq régions les plus touchées par le premier conflit mondial. Et Namur en fait partie.

Comme il y a cent ans

Les élèves de première secondaire de la Providence de Champion ont été placés au cœur de la cérémonie.

"Sur les brancards, on doit transporter les urnes remplies de terre prélevée sur les tombes des soldats inconnus enterrés ici à Champion", détaille cet élève appliqué. Aubain, un condisciple, a les yeux bandés.

Et c’est lui qui désigne l’urne qui partira vers Bruges puis Bruxelles pour la cérémonie commémorative finale, le 11 novembre.

En 1922, c’est un combattant, rendu aveugle par un éclat d’obus, qui avait désigné le cercueil finalement enterré au pied de la Colonne du Congrès.

Pendant ce temps, des dizaines d’autres élèves ont déposé des fleurs sur les 206 tombes des soldats "sans nom".

"C’est un cimetière militaire très important", souligne Herbert Beyers, pour le "War Heritage Institute". "Pourtant, il semble bien méconnu, même dans la région. C’est notre mission de faire mieux connaître ces sites et conserver la mémoire. Voilà pourquoi une plaque explicative vient d’être installée à l’entrée du cimetière." Pour rappeler le sacrifice de ces cinq cents soldats, connus et inconnus.