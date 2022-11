La N4 réaménagée à Jambes pour la circulation des bus et des vélos

Les prochaines infrastructures du genre sont prévues sur la nationale 4 à Erpent, au carrefour de la rue de Velaine et de l’avenue des Acacias, au lieu-dit de la Petite Couture. Le parking relais comptera 350 places destinées à encourager les automobilistes à y laisser leur voiture et privilégier d’autres moyens de déplacement, bus et vélos en tête.

Le hic, c’est qu’en l’état, la N4 est peu engageante pour les cyclistes. En termes de sécurité surtout. Le Service public de Wallonie procédera donc préalablement à une série d’aménagements destinés à favoriser l’usage du deux-roues tout en fluidifiant le trafic des bus. C’est le tronçon compris entre le futur P + R et le carrefour avec l’avenue Prince de Liège qui est visé.

Le dispositif routier a été présenté dans le détail, lundi soir, aux habitants de Jambes, à l’occasion d’une réunion brossant les futurs grands chantiers qui animeront la rive droite de la Meuse, à court et moyen termes.

Des bandes pour les bus

Le gros changement touche la voirie. Dans cette portion, et dans les deux sens, une bande de circulation sera exclusivement réservée aux véhicules du TEC. Elle sera située le long des quais, eux aussi réaménagés. Seuls les vélos auront la possibilité de l’emprunter s’ils le souhaitent. Ils disposeront néanmoins de pistes cyclables mieux sécurisées, notamment dans la partie connectée à l’avenue Prince de Liège. Elles seront écartées de trois mètres par rapport à la route. La vitesse des véhicules sera quant à elle ramenée à 70 km/h au lieu de 90 actuellement.

Toujours pour la sécurité des usagers, la voirie sera entièrement rénovée dans sa partie inférieure, truffée de nids-de-poule.

Un nouveau carrefour à feux

Autre nouveauté de taille: la rue de Velaine à Erpent sera mise à sens unique pour les voitures. "Depuis la Nationale 4, elles pourront rentrer dans le quartier mais pas en sortir", indique Élodie Sartenar, venue détailler les futurs aménagements pour le compte du SPW. La montée sur la chaussée se fera par la rue Simone Veil (à hauteur du magasin Wine & More). Au croisement des deux voiries, la Ville a par ailleurs imposé la création d’un nouveau carrefour à feux.

Plus bas, le carrefour de Géronsart sera quant à lui soumis à quelques modifications afin d’intégrer les bandes de circulation réservées aux bus. Par contre, la jonction avec l’avenue Prince de Liège reste inchangée au grand dam de nombreux citoyens présents qui souhaiteraient voir disparaître les feux de signalisation au profit d’un rond-point. "L’aménagement de ce carrefour est à l’étude et fera l’objet d’un second projet. Il faut que vous soyez patients", répond Élodie Sartenar.

Quatre mois de travaux

De la patience, il en faudra lorsque les travaux de transformation débuteront, au printemps 2023. Le chantier s’étalera sur quatre mois. De jour, l’impact sur le trafic routier devrait être quasi nul puisque le SPW garantit le maintien de la circulation dans les deux sens. Des opérations nocturnes restreindront le flux automobile sur une bande. Ce dernier sera par contre dévié lors de la réfection de la voirie entre le carrefour de Géronsart et l’avenue Prince de Liège.