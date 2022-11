Victime d’un accident de la route sur les hauteurs de la citadelle de Namur, la conductrice a pris la fuite à l’arrivée de la police engageant ainsi une course-poursuite. Les infractions commises chemin des Mélèzes, rue de la Colline, rue Charles Zoude, place Wiertz et avenue Reine Astrid sont nombreuses: vitesse inadaptée, priorités à droite et "cédez le passage" grillés, et lignes blanches franchies. La fuyarde sera contrainte de s’arrêter après avoir embouti un véhicule à hauteur de la Confluence. "Je ne me souviens pas des faits. Mais je sais que j’ai eu peur de la police ", a expliqué la prévenue dont la consommation d’alcool était problématique à l’époque des faits.

Son avocat plaide l’acquittement, estimant que l’intention délibérée d’avoir voulu entraver la circulation n’est pas démontrée par le parquet de Namur. "Elle a foutu le bordel, d’accord, mais pour éviter un contrôle de police et non entraver la circulation."

Le parquet de Namur n’est pas du même avis et considère la prévention établie. "On sait lorsqu’on adopte un tel comportement qu’on entrave la circulation." Jugement le 2 décembre.