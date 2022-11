Namur: dans le parking souterrain du cinéma, l’ado de 16 ans a été pris dans un guet-apens et tabassé

Sur place, pour plus de discrétion, ces deux filles l’ont emmené dans un parking souterrain où un véritable guet-apens avait été mis en place.

Deux garçons, un mineur et un autre tout juste majeur, les attendaient. "La victime a reçu de nombreux coups, dont des coups de pied au visage. On lui a aussi mis un couteau sous la gorge. La scène, d’une extrême violence, a été diffusée sur les réseaux sociaux.", indique le parquet de Namur.

Seul le majeur se trouvait sur le banc des prévenus ce vendredi matin. Un précédent existait entre sa petite amie et la victime du guet-apens qui aurait été l’auteur d’attouchements sexuels. Des attouchements qui auraient été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux.

Me Célia Dierick, pour le prévenu, précise que son jeune client a fait deux mois de détention préventive à la suite de cette agression. "Il y avait un problème d’immaturité et d’impulsivité notamment lié à un contexte familiale compliqué. Il traînait dans les rues de Namur et avait de mauvaises fréquentations ", précise l’avocate qui plaide une peine de travail.

Une peine de travail, justement, est la peine requise par le parquet de Namur, à hauteur de 280 h. Jugement le 2 décembre.